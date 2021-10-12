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Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması! "Bedel ödedim"

#Michael Frey#Fenerbahçe#Royal Antwerp
Michael Freyden Fenerbahçe açıklaması Bedel ödedim

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni takımı Royal Antwerp'le büyük çıkış yakalayan ve dikkatleri üzerine çeken Michael Frey, sarı lacivertlilerdeki kariyeri hakkında konuştu.

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2018 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de çok verimsiz bir dönem yaşayan ve önce Nürnberg daha sonra Beveren'e kiralanan Michael Frey, 23 maçta sarı lacivertli formayı giyebildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e 2 milyon avro bonservis bedeliyle satılan Michael Frey, Belçika ekibiyle adeta yeniden doğdu.

Sarı lacivertli forma altında 23 maçta 5 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki golcü, Belçika ekibiyle adeta gol oldu yağdı.

Royal Antwerp formasıyla 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 12 maça çıkan İsviçreli golcü, tam 12 kez ağları havalandırarak maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. 

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Bir de asisti bulunan Frey, harika performansına karşın, Teknik Direktör Murat Yakın tarafından İsviçre Milli Takımı'na davet edilmezken kırgın olmadığını söyledi.

"FENERBAHÇE'DE BEDEL ÖDEDİM"

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Sarı lacivertli günlerine dair de konuşan Frey, büyük tecrübe kazandığını belirtirken "İnanılmaz tecrübe kazandım ancak Fenerbahçe'de bedel de ödedim." dedi.

"FUTBOL İÇİN YAŞIYORUM!"

Performansı hakkında yaptığı açıklamada, futbol için yaşadığını kaydeden Frey, "Maç analizlerimi yapıyorum. Koşu hareketlerimi inceliyor ve analiz ediyorum. Üst düzey forvetlerin maçlarını izliyor ve daha iyi olmak istiyorum. Açıkçası futbol için yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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#Michael Frey#Fenerbahçe#Royal Antwerp