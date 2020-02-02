Michael Frey önce gol attı, sonra atıldı!
Nürnberg, Michael Frey gol attığı maçta Sandhausen'i 2-0 mağlup etti. Frey gol attığı maçta kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Fenerbahçe’nin sezon başında Nürnberg’e kiraladığı Michael Frey, takımının Sandhausen ile oynadığı maça damga vurdu.
Nürnberg, Sandhausen karşısında, Frey’in 12. dakikadaki harika kafa golüyle 1-0 öne geçti.
İsviçreli forvet 15. ve 77. dakikalarda gördüğü iki sarı kart nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Nürnberg’in ikinci golünü ise 52. dakikada Robin Hack kaydetti. Bu sonuçla Nürnberg puanını 22'ye yükselti.
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