Michael Frey gollerine devam ediyor! Tam 13 oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı Royal Antwerp, ligde kümede kalma mücadelesi veren Cercle Brugge'e konuk oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Royal Antwerp, eski Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in 57. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Royal Antwerp, ligde 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Cercle Brugge ise 9 puanla 17. sırada kaldı.
13 MAÇ 13 GOL
Belçika 1. Futbol Ligi'nde Royal Antwerp'le 13 maça çıkan İsviçreli forvet, gol sayısını 13'e çıkarırken 1 de asist yaptı.
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