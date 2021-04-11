Michael Frey gollerine devam ediyor! Bu kez de hat-trick yaptı
Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladığı Michael Frey, 4-3 kaybettikleri Kortrijk karşılaşmasında hat-trick yaptı.
Sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği için sezon başında Waasland-Beveren'e kiraladığı İsviçreli golcü, başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Belçika Ligi'nde Waasland Beveren'in Kortrijk'e 4-3 mağlup olduğu maçta yıldızlaşan Frey, hat-trick yaparak gol sayısı 15'e yükseltti.
Belçika ekibiyle 28 maça çıkan 26 yaşındaki golcü, 15 golün yanı sıra 3 de asist yaparken toplamda 18 gole katkı yaptı.
FENERBAHÇE'DE 23 MAÇTA 5 GOL
2018'de transfer olduğu sarı lacivertliler 23 maça çıkan Frey, 5 gol atıp 1 asist yaptı.
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