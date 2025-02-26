Michael Essien'den Jose Mourinho'ya destek paylaşımı

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Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Rakip kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmış, bu açıklamalar sonrasında Galatasaray tarafından ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.

Yaşanan bu olaylar dünya basınında da geniş yer bulmuştu.

ESSIEN'DEN DESTEK PAYLAŞIMI GELDİ

Jose Mourinho'nun Chelsea ve Real Madrid'i çalıştırdığı dönemlerden öğrencisi olan Ganalı eski futbolcu Michael Essien, eski hocasına sosyal medyadan destek paylaşımında bulundu.

Mourinho ve Didier Drogba'nın da yer aldığı bir fotoğraf paylaşan Essien, yorum olarak ise kalp emojileri kullandı.

Essien'in bu paylaşımını aralarında Anderson Talisca, Ryan Babel ve Roberto Mancini gibi isimlerin de yer aldığı onbinlerce kişi beğendi.

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MOURINHO, ESSIEN İÇİN 'BEN ONUN BEYAZ BABASIYIM' DEMİŞTİ

Portekizli teknik adam geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Michael Essien için şu ifadeleri kullanmıştı:

"O sadece benim kadromdaki oyunculardan biri değildi, o benim oğlumdu. Ben de onun 'beyaz babası' idim. Beni gerçek evine götüren tek kişiydi, doğduğu topraklara, çocukken futbol oynadığı sokaklara. Beni Gana'ya, yaşadığı şehir olan Accra'ya götürüp aşık etti, çünkü oraları gördüğüm zaman Michael'ın hayata bakışını daha iyi anladım."

2020'DE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Kariyerinde Lyon, Chelsea, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerin formasını terleten Michael Essien, Eylül 2020'de futbolu bırakmıştı.

Essien şu anda Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.