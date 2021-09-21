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Michael Ballack'tan duygusal paylaşım! 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...

#Michael Ballack#Emilio Ballack#Futbol
Michael Ballacktan duygusal paylaşım 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...

Ağustos ayında meydana gelen trafik kazası neticesinde 19 yaşındaki oğlunu Emilio'yu kaybeden Michael Ballack'tan duygusal bir paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında oğlu Emilio'yu kaybeden efsane futbolcu Michael Ballack, Instagram hesabından duygusal paylaşım yaptı.

Bundan 2 ay önce evlat acısı yaşayan Ballack, kişisel Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı ve söz konusu paylaşımına "Tam 19 yıl önce 17:36'da doğdun. Yokluğun seni daha çok sevmeme neden oluyor" notunu düştü.

NELER OLMUŞTU?

Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio Ballack, 5 Ağustos'ta sabaha karşı 02.00 sularında Lizbon'un güney bölgesindeki Troia'da Kaza geçirdi ve ATV olarak bilinen 4 tekerlekli motorun altında kaldı. Kaza sonrası bölgede bir anda yangın çıkarken itfaiye ekipleri olaya hemen müdahale ederek Emilio'yu yanmaktan kurtardı.

Emilio Ballack, yanmaktan kurtulmasına karşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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#Michael Ballack#Emilio Ballack#Futbol