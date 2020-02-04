Michael Ballack: "130 milyon euro etmeniz yeterli değil..."

Bu bir ilandır

Bir zamanlar Michael Ballack da Leverkusen'den Bayern'e transfer olmuş ve 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Önümüzdeki yaz transfer döneminde Bayern'den Leverkusen'e transfer olacağı söylenen Kai Havertz hakkında Sport1'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

BALLACK: "130 MİLYON EURO ETMENİZ YETERLİ DEĞİL..."

Bayern'in ve Almanya'nın efsane ismi Michael Ballack, Kai Havertz hakkında; "Şu an 20 yaşında ve potansiyelini düşündükçe mutlu oluyorum ama Bayern'de forma giymek için size 130 milyon euro vermeleri kesinlikle yeterli değil. Kaya gibi sert karakteristik özelliklere sahip olmalısınız. Bu yaz erken olabilir, hala zamanı ve kendini geliştirmek için vakti olduğunu düşünüyorum..." dedi.

Üst üste 3 lig maçını kazanıp RB Leipzig'in puan kayıplarıyla yeniden zirveye yerleşen Bayern, kupada ise Hoffenheim'ı konuk edecek.

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- Son 3 maçını kazanan Bayern, bu maçlarda rakip filelere toplam 12 gol gönderdi.

- Hoffenheim, deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçın 6'sını kazanmayı başardı.

- İki takım arasında oynanan son 4 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti. (KG VAR - 1,62)

- Allianz Arena'da oynanan son 7 maçın 4'ünde 3.5 gol barajı aşıldı. (3.5 ÜST - 1,50)

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Bayern'den Hoffenheim'a şık bir gol! İzleyelim...