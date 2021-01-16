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GeriFutbol Micah Richards'tan Mesut Özil'e destek! Fenerbahçe ve transfer sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Micah Richards'tan Mesut Özil'e destek! Fenerbahçe ve transfer sözleri

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İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu Micah Richards, Mesut Özil'le ilgili konuştu. 'Maaşını yükseltmeyi Arsenal istedi. Mesut kulübün başına silah dayamadı' diyerek yıldız futbolcuya destek veren Richards, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili de konuştu.

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği Mesut Özil ile kulübü Arsenal arasındaki kontrat sonlandırma görüşmeleri sürüyor. İngiliz ekibindeki son maçını 7 Mart'taki West Ham maçında oynayan Mesut Özil, 315 gündür forma şansı bulamıyor.

Mesut Özilin Fenerbahçeye transferine 8 milyon euroluk engel
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferine 8 milyon euroluk engel!

Haftalık 350 bin euro kazanan ve İngiliz basınında büyük eleştiri alan yıldız futbolcuya en büyük destek ise Manchester City ve İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu Micah Richards'tan geldi.

Micah Richardstan Mesut Özile destek Fenerbahçe ve transfer sözleri

MICAH RICHARDS, MESUT ÖZİL'E DESTEK VERDİ
'Taraftarlar onun yaşadığı durumun yalnızca bir kısmını görüyor. Ben de onun gibi kadro dışı kalmıştım. Etrafınızda sadece parayı almaktan mutlu olduğunuz şeklinde anlatılan bir hikaye var. Hiçbir futbolcunun böyle düşündüğüne inanmıyorum' diyen Micah Richards, Özil için şu ifadeleri kullandı:

"KADRO DIŞI OLMAK GÜVENİNİZİ MAHVEDİYOR"
"Göreve gelen tüm yeni menajerler otoritelerini göstermek ister. Ancak bunu yaparken kenarda kalan oyuncuların zihinsel olarak hissettiklerini düşünmezler. Mesut'un bu durumu ciddiye alacağından hiç şüphe etmeyin. Çünkü kadro dışı olmak gerçekten güveninizi mahvediyor.

Micah Richardstan Mesut Özile destek Fenerbahçe ve transfer sözleri

"MESUT, ARSENAL'DA OLAĞANÜSTÜ ANLAR YAŞADI"
Mesut'u hep takdir ettim. Onunla ilk kez 2009'da Almanya U21 forması giyerken İsveç'teki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştım. Sansasyoneldi ve sıra dışı şeyler yapıyordu. Arsenal için olağanüstü anlar yaşadı. 50 Premier Lig asistine ulaşan en hızlı oyuncu oldu ve 3 FA Cup kazanarak kulüpten ayrılacak.

Micah Richardstan Mesut Özile destek Fenerbahçe ve transfer sözleri

"MESUT KULÜBÜN BAŞINA SİLAH DAYAMADI"
Ancak ne yazık ki son zamanlarda dünya çapında bir yetenek olarak üzücü bir durumla karşılaşıyor. Buna rağmen geçen yılı para toplayarak geçirdiğini söylemek haksızlık olur. Maaşını yükseltmeyi Arsenal istedi. Mesut kulübün başına silah dayamadı. Anlaşmaları yapan kulüpler olduğunda oyuncular suçlanamaz.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR"
Artık Mesut Özil'in yoluna devam etme zamanı kesinlikle geldi. Görünüşe göre Fenerbahçe, Özil'i istiyor ve Türkiye'ye gidip oynamak istiyor. Umarım herkesin iyiliği için bu gerçekleşir. Özil'in tekrar futbol oynaması ve özgür olması gerekiyor."

Micah Richardstan Mesut Özile destek Fenerbahçe ve transfer sözleri

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