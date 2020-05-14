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Basketbol
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Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Miami Heat antrenman tesislerini açtı! NBA'de tesis açan takım sayısı 10 oldu...

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Miami Heat antrenman tesislerini açtı! NBA'de tesis açan takım sayısı 10 oldu...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) antrenman tesislerini açan takımların sayısı 10'a yükseldi.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Miami Heat, Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle antrenman tesislerini açan diğer bir takım oldu.

Ligde şu ana kadar 30 takımdan 10'u, tesislerini açarak oyuncuların bireysel antrenmanlara başlamasına olanak sağladı.

Daha önce Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Toronto Raptors ve Utah Jazz antrenman tesislerini açmıştı.

Gelecek günlerde Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'ın da tesislerini açması bekleniyor.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından NBA karşılaşmaları 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

 

Miami Heat antrenman tesislerini açtı NBAde tesis açan takım sayısı 10 oldu...

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