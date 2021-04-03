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Tenis
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Haber Giriş: 03.04.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Miami Açık'ta Jannik Sinner - Hubert Hurkacz finali

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Miami Açık'ta Jannik Sinner - Hubert Hurkacz finali

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finali, İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz arasında oynanacak.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen organizasyonda, tek erkeklerde yarı final müsabakaları yapıldı. 19 yaşındaki Jannik Sinner, İspanyol rakibi Roberto Bautista Agut'u 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı. İlk seti 7-5 kaybeden Sinner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak finale yükseldi.

Diğer yarı final müsabakasında Polonyalı Hubert Hurkacz, Rus rakibi Andrey Rublev'i 2-0 yenerek finale çıktı. Hurkacz, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibine üstünlük sağladı.

Dünya 31 numarası Sinner ile 37. basamakta yer alan Hurkacz, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

Miami Açıkta Jannik Sinner - Hubert Hurkacz finali

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