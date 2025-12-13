×
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: 'İstifa ettiler ama kurtulamayacaklar'

#Sancaklı#Kocaeli#Futbol
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, bahis operasyonu hakkında açıklama yaptı.

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, TBMM’de yaptığı konuşmada şike ve bahis operasyonlarının profilini çizdi.

Durumun çok vahim olduğunu vurgulayan Sancaklı, şunları söyledi: “Yasadışı bahis direkt şike ve kara parayla alakalı. Öyle bir organizasyon yapmışlar ki, bir örümcek ağı gibi her taraftan sarmışlar. Sadece sinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmak zorundayız. Türkiye’deki yasal bahis 16 milyar dolar, yasadışı bahsin rakamı 85 milyar ile 100 milyar dolar arasında. Bu operasyon başladığı anda 20’ye yakın kulüp başkanı ve onlarca yönetici istifa etti hemen ama bunlar kurtulacağını zannediyorsa yanılıyorlar çünkü bu soruşturma ‘Son beş yıl içerisinde kim ne yaptıysa cezasını çekecek’ soruşturması.”

