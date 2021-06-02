MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kartallar yüksekten uçar, sonunda şampiyonluğa konar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün grup toplantısında yaptığı konuşmada son dönemde başarı elde eden sporcular ve takımları kutladı.

Bahçeli, öncelikle Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda bireysel kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı’yı ardından Barcelona’yı yenerek tarihinde ilk kez THY Euroleague’i kazanan Anadolu Efes’i kutladı.

Süper Lig’e çıkan Adana Demirspor’u, Giresunspor’u ve Altay’ı da tebrik eden Bahçeli, konuşmasını “Hiç kimse Kara Kartal’ı unuttuğumu zannetmesin... Biliyorsunuz, kartallar yüksekten uçar, eninde sonunda da şampiyonluğa konar. Beşiktaşımızın şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımız diyor ya ‘Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir Beşiktaş...’ Sonra döndüm ve dedim ki; iyi ki Beşiktaşlıyım” sözleriyle bitirdi.

Beşiktaşlı olmasıyla bilinen Devlet Bahçeli, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı da tebrik etti. Bahçeli, Beşiktaş’ın bundan önceki şampiyonluğunu da “Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş’tır” sözleriyle kutlamıştı.