MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan Beşiktaş maçı açıklaması

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş maçında tribünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, "En kısa zamanda çiçeğimizi alarak Beşiktaş Kulübüne gitmek arzusundayım. Yanlış anlaşılmalara vesile olan bu olaydan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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