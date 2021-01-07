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GeriFutbol MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan Beşiktaş maçı açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan Beşiktaş maçı açıklaması

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan Beşiktaş maçı açıklaması
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş maçında tribünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Yanlış anlaşılmalara vesile olan bu olaydan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş maçında tribünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, "En kısa zamanda çiçeğimizi alarak Beşiktaş Kulübüne gitmek arzusundayım. Yanlış anlaşılmalara vesile olan bu olaydan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoydan Beşiktaş maçı açıklaması

 

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoydan Beşiktaş maçı açıklaması

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