MHK'yi artık kulüpler yönetecek! Statü değişikliği...

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni hakemlik sistemini dün Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri ile paylaştı. TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Gündoğdu, şunları söyledi: “Yeni yöntemde bir teknik CEO, MHK başkanının görevlerini yapacak, bir de kurumsal CEO olacak. ‘Danışma Kurulu’ adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF’nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak.

Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte önemli tecrübeler kazanacağız

Kulüpler en kısa sürede Danışma Kurulu’ndaki 2 üyelerini bize bildirecekler. Artık kulüplerin belirlediği ve yönettiği bir sistemin içine geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki yönlü bir yönetim sistemi ile hakemlik sistemi daha sorgulanabilir bir döneme geçiyor. Her ay Danışma Kurulu’na verilen raporlar doğrultusunda geçiş dönemi değerlendirilecek. Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek. Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak.

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MHK'nin şirketleşmesi en erken sezon sonu

Kulüpler Birliği’nin MHK’nin şirketleşmesi yönündeki isteklerini de değerlendiren Gündoğdu, “Bu konuyla ilgili İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz modellerini inceledik. Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği’ne sunduk. Bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak” dedi