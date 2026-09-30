MHK'ya 'temiz futbol' operasyonu!

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Türkiye dün futbol hakemlerinin en üst düzey yönetim organına yönelik operasyon haberiyle sarsıldı. Eski futbol hakemi Ali Tuna’nın şikâyeti sonrası başlatılan ve ‘Hakemler Dosyası’ olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, MHK üyelerinin hakem atamalarında usulsüzlük yaptığı, müsabaka hakem ve gözlemcilerine sistemli mobbing uyguladığı ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edildi.

Soruşturma 15 Eylül 2025’te başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ali Tuna’nın 15 Eylül 2025’te savcılıkta verdiği ifade sonrası ‘Hakemler Dosyası’ olarak bilinen soruşturma başlatıldı. Hazırlanan MASAK ve HTS raporları ile müşteki ifadeleri ve bilirkişi tespitlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MHK üyelerine dün sabah şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Hakemler ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

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Gürlek: Temiz futbol mücadelesi sürecek

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Gürlek’in açıklaması şöyle: “Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiş ve yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda operasyon düzenlenmiştir. Şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Hiç kimsenin makamı hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir.”

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KOPAR KAFASINI GITSIN!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’un cep telefonunda yapılan incelemede, rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalarda Karadoruk’un 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra, “Bu 4’lüyü çıkartalım” mesajını gönderdiği, karşı tarafın ise “Dikkat edelim... Çıkarmayalım hemen” şeklinde yanıt verdiği görüldü. Yazışmanın devamında Karadoruk’un hakemlerden biriyle ilgili, “Daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin” şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

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‘GENÇ EKiP’ GRUBU KURMUŞ

Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, kendisinin yöneticisi olduğu ‘Genç Ekip’ isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda Karadoruk’un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı’nda bulunmalarını talep ettiği belirlendi.

‘O HAKEM KiMiN KONTROLÜNDE?’

Karadoruk'un WhatsApp’tan eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin’e bir hakem için “Kimin kontrolünde?” diye sorduğu, Şahin’in ise başka bir kişinin ekibinde olduğunu söylediği görüldü. Yazışmaların devamında Karadoruk’un dernek üyeliği ve kesintilerine ilişkin mesajlarının ardından, “Bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim” ifadelerini kullandığı görüldü.

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HEPSi 100 ALACAK

Ferdi: Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar?

Emre: Hiçbir fikrim yok.”

Ferdi: Videoları ben hallettim. Ama. Yazılı sınav ucu çok açık.

Ferdi: Her zaman B PLANIM VARDIR ABİ;). Hepsi 100 alacak.

Not: Ferdi Karadoruk’un yazışmasında bahsedilen Emre’nin soyadı ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

SINAV ÖNCESİ ŞOKE EDEN YAZIŞMA

Anadolu Ajansı’ndan soruşturma ile ilgili olarak geçilen bir haberde, hakem G.H.E’nin, TFFHGD (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği) Başkanı Ferdi Karadoruk’a 15 Mayıs 2025’te attığı mesajda, hakemlik sınavına ilişkin, “Başkanım günaydın soruları atacaktın” diye yazdığı, Karadoruk’un da, “Kosif’ten istedim, bir daha isteyeyim hocam” yanıtını verdiği ortaya çıktı.

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"TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında ‘Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı’ndaki usulsüzlüğe ilişkin konunun şikayetçisi olan eski hakem Ali Tuna, “Türk futbolunda yapı var” dedi.

HT Spor’a konuşan Tuna, “Ben tarafım ve sürecin içindeyim. O nedenle fazla yorum yapamam. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Sınavı geçemediğim açıklandı. Kâğıdımda yazanların benim olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Zaten ifade veren hakemler de bunu doğrulayacaktır.

Bir daha hakemliğe dönmeyeceğim. Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Hakemlik için çok fedakârlık yaptım. Bu nedenle çocuğum, onu göremeden büyüdü. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve temizlenir” dedi.

GEÇiCi OLARAK MHK’NIN BAŞINA GEÇECEK ‘TAYLOR BAŞKAN OLACAK’ iDDiASI

TFF kaynaklarından edinilen bilgilere göre; haklarında ciddi suçlamalar bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin artık göreve devam etmesi mümkün değil, bu nedenle MHK’nın başına geçici olarak bir isim atanacak. Bu kişi büyük ihtimalle MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor olacak. Taylor’a, yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyet oluşturulacak.

İDDİALARI İLK KEZ ALİ KOÇ DİLE GETİRMİŞTİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK ve hakem teşkilatından 6 kişinin gözaltına alınmasına yol açan iddiaları ilk kez Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç dile getirmişti. Koç, 18 Eylül 2025’te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yaptığı ziyaret sonrası şunları söylemişti:

Başkanımıza, evrakta sahtecilik, sınav sorularının paylaşılması, istenen hakemlerin kayrılması ve istenmeyenlere mobing yapılmasının bir kültür haline geldiğini aktardım. Ferhat Gündoğdu FaceTime ile hakemleri arayıp ‘Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın’ gibi manipülatif söylemlerde bulunuyor... Hakemlere ‘HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz’ tehdidi yapılıyor. Ferdi Karadoruk da yükselmesi istenen hakemlere ‘Şu sorulara çalışın’ mesajı atıyor. Ben yaşadığım sürece Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu öyle ya da böyle tüm ülke görecek.”

GÜNDOĞDU ŞiFRELERi VERDi

Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, şahsi cep telefonunu ve şifresini polise teslim ettiği belirtildi. Bu arada eski hakem Deniz Ateş Bitnel soruşturma dahilinde tanık sıfatıyla ifade verdiğini açıklarken, TFFHGD İstanbul Şubesi’nde 100’den fazla klasör incelemeye alındı.