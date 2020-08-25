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Haber Giriş: 25.08.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında?

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MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında?
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TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı. Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili ise Metin Tokat olacak. Peki, MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında?

Futbol Hakemi Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.

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