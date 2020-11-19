MHK’nın vizyonu: Türkiye’de genç Avrupa’da emekli

Süper Lig’de 8 haftayı geride bıraktık. MHK’nın zor maçlarda cesur atamalarla sezona girmesi olumlu karşılanırken Tugay Kaan Numanoğlu başta olmak üzere Yasin Kol, Turgut Doman, Burak Şeker gibi yeni yüzlerin hatalarına rağmen genel performansları umut vericiydi. Ancak önceki sezonlarda üst klasman kategorisine girip hala bu şerefe nail olmayanları veya hakemliğin daha zor icra edildiği TFF 1.Lig’de yıllardır başarıyla düdük çalanları da MHK unutmamalı.

Geçen sezon 306 maçta 24 hakem görev almıştı. Bu sezon ise şu ana kadarki 77 maçta 47 üst klasman hakeminden 27’si düdük çaldı. İşte ilk 8 haftada en çok maç yönetenler:

BiTiGEN ‘BONKÖR’ ÇAKIR ‘CiMRi’!

Abdülkadir Bitigen, yönettiği 4 maçta en çok kartlarına başvuran isim oldu. Sık kart yerine doğal otoriteyi ve oyun kontrolünü geliştirmeli. Cüneyt Çakır ise sarı kart ortalamasında ligin en cimrisi (2.75). Ali Şansalan, 4 büyükler ve Başakşehir olmak üzere hepsinin maçında gözüken tek hakem. Bu 5 takımın toplam 39 maçından sadece 13’ünü (%33) FIFA’lar yönetti. MHK adına güzel bir istatistik çünkü yeni isimlerin zor maçlarda tecrübelenmesi gelecek adına olumlu. Seyirci baskısından uzak bir alışma dönemi de önemli avantaj.

KRiTER DOĞRU MATEMATiK YANLIŞ

Üst klasman yardımcı hakem kadrosundaki 94 hakemden 66’sı bayrak salladı, 28’i henüz bu heyecanı tatmadı. Sözleşmeli hakem seçiminde talimatın değişmesinde önemli bir rolümüz oldu ancak maaş kategorisine girebilmek için hakemlerde 15, yardımcılarda 20 maç gibi zor bir sınır getirildi.

Maç sayıları için 2 büyük engel var:

İlki, korona. Hasta hakem en az 14 gün sahalarda yok, bir de hastalık sonrası form süreci var. Ligin 2.devresinde hafta içi fikstürü de başladığında bir hakem veya yardımcısının 6 ile 8 hafta arasında pas geçme sıkıntısı doğacak. İkincisi de tempo artacak, sakatlık, ceza durumları oluşacak. Bu şartlarda özellikle yardımcıların 20 maça ulaşması çok zor. Böyle bir yaklaşımı MHK’dan beklemiyordum açıkçası.

HAKEMLERiN HAYALi: KADROLU ‘VAR’

Üst klasmandaki 47 hakemden sadece 26’sı VAR görevi yaptı. “IFAB protokolünü mü uygulayacağız yoksa Türk usulü VAR mı?” tartışması sürse de özel ‘VAR kadrosu’ fikri güzel. İlk ve tek VAR kadrolu olan Özgüç Türkalp önderliğinde, analitik ve algı melekeleri yüksek hakemlerin VAR’da devam etmesi başarılı sonuçlar doğurabilir. Türkalp, ilk 8 haftada 9 kez VAR, 7 kez AVAR koltuğundaydı. Performansıyla yıllarca beklentinin altında kalan Özgür Yankaya’nın çok iyi bir ‘VAR’ olduğu tahmini çıkarılabilir mi bu tablodan? Hatta bu sezon aynı haftada iki kez VAR koltuğuna oturmuşluğu var. VAR’ın ilk senesinde siftahı yoktu ama geçen sezon ligde 17 kez VAR’daydı. Özellikle her sezon şampiyonluğa oynayan takımlar nezdinde ağır ve haksız eleştirilerle hedef tahtası olmaktansa kariyerini VAR kadrosunda sürdürmek Avrupa hedefi olmayan/olamayan için cezbedici hale geldi. VAR’da maç başına 4 bin 400; AVAR’da 2 bin TL ücret alınıyor olması da ekstra cazip kılıyor.

‘AVAR’ ZiRVESiNDE SÜRPRiZ iSiMLER

10 FIFA yardımcı, eski FIFA kokartlı yardımcılar ve alt klasmanda VAR sertifikası verilen 8 hakem AVAR olarak atanabiliyor. Alt klasmanda sertifika alan Oğuzhan Uğurlu (7), Erkan engin (6) ve Yakup Özhan (6) görev sayısı olarak ilk 3’te

(Kadrolu Özgüç Türkalp hariç). Onlar gibi özel seçilerek sertifikası olan Adem Cinek ile Çağdaş Altay’ın görev sayısının neden “sıfır” olduğunun; Caner Ak ile Onur Özutoprak’ın neden hâlâ sertifikasının olmadığının bir izahı umarım MHK’da vardır.

BU NE YAMAN ÇELiŞKi SEVGiLi MHK?

Yeni FIFA kadrosu için MHK’dan sadece Abdülkadir Bitigen’i (38) beklerken, ilaveten Yaşar Kemal Uğurlu (40) sürprizi geldi. Bu sürpriz için kim feda edilecek derken 42’sindeki Mete Kalkavan olduğunu gördük. Ancak onun açısından sevindirici nokta ise yeni görevi. Kalkavan artık FIFA’nın Video Yardımcı Hakem kadrosunda.

MHK’NIN KAYGI YA DA ViZYONU YOK MU?

Son yıllarda 35’ine gelmeden FIFA kokartı takanlar Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, ümit Öztürk, Deniz Ateş Bitnel, Arda Kardeşler gibi isimlerdi. Şaşaalı Çakır dönemi sonrası için yapılanma şart. Palabıyık 34’ünde FIFA oldu, Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalabilmek için 5 sene bekledi. Meler (34), Avrupa Ligi’nde iyi maçlara yeni başladı.

Durum aşikarken, gençlere fırsat tanımasını alkışladığımız MHK’nın Türk hakemliğinin Avrupa’daki geleceğine dair bir kaygısı ya da vizyonu yok mu? 40 yaşında hakemi FIFA’ya alıp U21 maçlarını ya da Avrupa Ligi’nde basit ön elemeleri yönetip emekli etmeyi mi planlıyor? Yoksa, “zaten MHK’ların ömrü 1-2 yıl, Palabıyık ve Meler’in Avrupa başarısı bizi kurtarır, sonrası tufan” mı diyor?

‘TAVSiYE’NiN PARAŞÜT VERSiYONU OLSA GEREK!

Arda Kardeşler’in, Deniz Ateş’in bile FIFA kokartı taktığı ülkede mutlaka gençlerden birilerini ekleyebilirdik. Sanırım Yaşar Kemal Uğurlu seçimi, talimatlarda sevilen ‘tavsiye’ kelimesinin paraşüt versiyonu olsa gerek.

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