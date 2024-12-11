×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

MHK'nin sosyal medya hesapları açıldı

Güncelleme Tarihi:

#MHK#TFF#Hakem
MHKnin sosyal medya hesapları açıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 15:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sosyal medya hesaplarının açıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildi. TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılacak. Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.. Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir" denildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTFFye açık mektup, tarihi sözler: Bütün isimler elimde, açıklamaya hazırımTFF'ye açık mektup, tarihi sözler: Bütün isimler elimde, açıklamaya hazırım!Haberi görüntüle


MHK'nin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı planladığı konular şöyle:

- Hakem Performans Değerlendirme Sistemi
- VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri
- Hakem Atama Kriterleri
- Haftalık Atamalar
- VAR Kayıtları
- Haftalık Hakem Performansları
- Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi
- UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular
- Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler

MHKnin sosyal medya hesapları açıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHK#TFF#Hakem

BAKMADAN GEÇME!