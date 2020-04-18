MHK'nın programına tam not! Kulüplere örnek oldular

Süper Lig’den BAL’a dek 4 farklı kategorideki bin 880 hakem merkezi bir çalışma programına dahil edildi.

Tabata adı verilen ‘kuvvet antrenmanları’ ve ‘dayanıklılık egzersizleri’nin kombine edildiği bir program uygulayan hakemler, idmanlarını yaptıktan sonra bu verileri bir aplikasyona yükleyerek MHK bünyesindeki Atletik Performans Birimi’ne gönderiyor.

4 metrekarelik alanda yapılabilen bu idmanları birçok Süper Lig ve TFF 1. Lig kulübünün örnek alarak uyguladığı belirtildi.