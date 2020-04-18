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GeriFutbol MHK'nın programına tam not! Kulüplere örnek oldular
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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

MHK'nın programına tam not! Kulüplere örnek oldular

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MHK'nın programına tam not! Kulüplere örnek oldular
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TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), koronavirüs pandemisi ve liglere ara verilmesi nedeniyle hakem gelişim programlarında değişiklik yaptı.

Süper Lig’den BAL’a dek 4 farklı kategorideki bin 880 hakem merkezi bir çalışma programına dahil edildi.

Tabata adı verilen ‘kuvvet antrenmanları’ ve ‘dayanıklılık egzersizleri’nin kombine edildiği bir program uygulayan hakemler, idmanlarını yaptıktan sonra bu verileri bir aplikasyona yükleyerek MHK bünyesindeki Atletik Performans Birimi’ne gönderiyor.

4 metrekarelik alanda yapılabilen bu idmanları birçok Süper Lig ve TFF 1. Lig kulübünün örnek alarak uyguladığı belirtildi.

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