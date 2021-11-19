MHK'nın kasım ayı semineri gerçekleştirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
İtalyanlar Vedat Muriqiyi duyurdu F.Bahçe derken dev çalım...İtalyanlar Vedat Muriqi'yi duyurdu! F.Bahçe derken dev çalım...#Vedat Muriqi
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Erzurum’da deprem Çok sayıda ilde hissedildiErzurum’da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi#Deprem
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Miçotakis ecel terleri dökmüştü... Skandalda yeni perdeMiçotakis ecel terleri dökmüştü... Skandalda yeni perde#Yunanistan
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Haber hazinesine yolculuk: Medyum Zekiden 1967 kehanetleri...Haber hazinesine yolculuk: Medyum Zeki'den 1967 kehanetleri...#Arşiv Balıkçısı
Şefler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor verdi Dikkat çeken yorumlar...Şefler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor verdi! Dikkat çeken yorumlar...#Galatasaray
İngiltere bu olayı konuşuyor... Ölüm döşeğindeki hastasına öyle bir şey yaptı kiİngiltere bu olayı konuşuyor... Ölüm döşeğindeki hastasına öyle bir şey yaptı ki!#Hemşire
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Ayıyla güreşti, hastanelik oldu Sözleri şaşkına çevirdi: Bir de ayıyı görünAyıyla güreşti, hastanelik oldu! Sözleri şaşkına çevirdi: Bir de ayıyı görün#Ayı
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

MHK'nın kasım ayı semineri gerçekleştirildi

#Süper Lig#MHK#Hakemler
MHKnın kasım ayı semineri gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) kasım ayı semineri düzenlendi.

Haberin Devamı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen seminere MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile Eğitim Departmanı, Süper Lig, A-Klasman ve VAR hakemleri katıldı.

İki gün süren seminerin programı teorik bölümler ve hakemlerle yapılan bire bir toplantılardan oluşturuldu. Hakemlere video-test ve oyun kuralları testi yapıldı.

Seminerde hakem kararlarındaki tutarlılığın arttırılması amacıyla zaman yönetimi, yerde kalan oyuncular (sakatlık durumlarında), sarı kart pozisyonları, bariz gol şansının engellenmesi, çatışmaların yönetimi, elle oynamalar, ikili mücadeleler, ofsayt pozisyonları ve VAR müdahaleleri konularında eğitim verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#MHK#Hakemler

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19