MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas'ın Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya ile yaptığı konuşma olay oldu...

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için kıyasıya bir mücadele sürdürürken, yaşanan olaylar da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçı için yaptığı toplantının görüntüleri ve ses kayıtlarının sızdırılması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, 1 Mart tarihinde Galatasaray - Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya ile yaptığı konuşma dikkat çekti.

Sızdırılan görüntülerde Hugh Dallas'ın hakem Abdülkadir Bitigen'e Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek arasında yaşanan penaltı pozisyonunu sorduğu görüldü.

BİTİGEN: "GÖREMEDİĞİMİ VAR HAKEMİNE SÖYLEDİM"

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Maçta pozisyonu önce devam ettiren, VAR uyarısı sonrası görüntüyü izledikten sonra penaltı kararı veren Abdülkadir Bitigen videoda "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim." ifadelerini kullandı.

BİTİGEN: "PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hugh Dallas'ın "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Galatasaray-Antalyaspor maçı orta hakemi Abdülkadir Bitigen "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

DALLAS: "NEDEN HAKEMİ ÇAĞIRDIN?"

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Ayrıca Hugh Dallas, Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya ile de penaltı hakkında görüşme gerçekleştirdi. Hugh Dallas, Özgür Yankaya'ya "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?" sorusunu yöneltti. Ardından ise "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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YANKAYA: "BEKLENTİYE BAKARAK KARAR VERDİM"

Özgür Yankaya'nın ise "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada. Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler." dediği duyuldu.

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AYDINUS: 'TAM BİR FİYASKO!'

Öte yandan yazarımız Fırat Aydınus sosyal medyaya düşen video ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Kaydı kim yapıp, sızdırdıysa bir an önce bulup açıklamalısınız. Yoksa eğitimcilerden, MHK'den, yönetimden, Süper Lig hakem ve VAR kadrosundan katılanlar ile link atarak hakemlerin seminere katılımını sağlayan Hakem İşleri ve Müdürü Tayfur Özkan'ı zan altında bırakmış olursunuz! Diğer bir husus; eğitimci ve hakemlerin arasında geçen konuşma, içerik ve teknik olarak tam bir fiyasko!" ifadelerini kullandı.

İŞTE TÜM KONUŞMALAR

Pawel Gil: "Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlıyoruz. Tete'ye verilen penaltıda 4 tane görüntü var ve hiçbirisi defans oyuncusu tarafından net bir faul yapıldığını sunmuyor. Burada VAR çağırıyor ancak sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki; sadece temas, başlı başına bir faul değildir. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor."

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Hugh Dallas: "Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonları yanlış olduğu için hata yapıyor. Sen bir elit hakeme yakışır şekilde çok iyi pozisyon alıyorsun Abdulkadir. Tam olarak VAR'a gittiğinde 'Burada nasıl böyle bir hata yapmışım?' dediğini ve kararını değiştirdiğini söyler misin?"

Abdulkadir Bitigen: "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim."

Hugh Dallas: "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?"

Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum."

Hugh Dallas: "Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Öyle sorayım o zaman."

Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum."

Hugh Dallas: "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?"

Özgür Yankaya: "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada."

Hugh Dallas: "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor."

Özgür Yankaya: "Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum."

Özgür Yankaya: "Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler."

Abdulkadir Bitigen: "Burada Özgür ağabeyin beni VAR'a çağırmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğimi net bir şekilde söyledim. Benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve sahada bir penaltı beklentisi var. Haliyle Özgür ağabey beni izlemeye davet etti. İkincisi burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her seferinde abartıyor onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu?"

Hugh Dallas: "Basit penaltı vermiyoruz, bu kadar basit. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!"