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Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

MHK'den talimat değişikliği duyurusu

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MHK'den talimat değişikliği duyurusu
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Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada talimatta değişiklik yapıldığını duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden açıklama yapan Merkez Hakem Kurulu, talimat değişikliğini şu şekilde duyurdu:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda MHK Talimatı'na Geçici Madde-6 eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik tff.org'da yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklikle 2020-21 vize dönemi ve Sınav Takvimi ertelenmiştir. TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak, yeni Sınav Takvimi daha sonra MHK tarafından yayınlanacaktır."

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