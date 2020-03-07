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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

MHK'den kadın hakemlere görev

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MHK'den kadın hakemlere görev
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sına görev verdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak profesyonel ligler, bölgesel amatör ligi, kadınlar ligleri, akademi ligleri, amatör kümeler ve Turkish Women's Cup maçlarında olmak üzere MHK'nın 486 vizeli kadın hakemden 406'sını (yüzde 84)
görevlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." ifadesi yer aldı.

MHKden kadın hakemlere görev

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