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MHK'den hakem atama sisteminde değişiklik: VeTAS geliyor

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#Hakem#MHK#Atama
MHKden hakem atama sisteminde değişiklik: VeTAS geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 14:38

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

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 Süper Lig ve 1’inci Lig'de bu haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20’nci haftadan itibaren Süper Lig ve 1’inci Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada;

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

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Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.' denildi.

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#Hakem#MHK#Atama

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