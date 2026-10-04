MHK'deki kangrene TFF'den yara bandı!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakemlere yönelik 29 Eylül’de başlattığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanıp 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılırken, Türkiye Futbol Federasyonu da 4 günlük suskunluğunu dün bozdu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun yanı sıra eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, TFFHGD İstanbul Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif dün tutuklandı. Eski MHK Başkanvekili Ahmet Şahin ile TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Şahin serbest kaldı, akşam istifa etti

Yaşananların ardından herhangi bir açıklama yapılmaması ve suskunluğu nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan TFF yönetimi, MHK Başkanı’nın tutuklanmasının ardından 4. günde resmi sitesinden “Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklandığı, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin’in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni MHK’’nın oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir” duyurusunu yaptı. Akşam saatlerinde ise Sebahattin Şahin MHK’den istifa ettiğini açıkladı.

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Yeni MHK kısa sürede belirlenecek

TFF ise açıklamasında ayrıca MHK’nın atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim’de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

KiM, NEDEN TUTUKLANDI?

· MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek.

· Eski MHK yöneticisi Yunus Yıldırım: “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek.”

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·TFFHGD İstanbul Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar: “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek.”

· TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif: “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek.”

· TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk: “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma”, “Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek.”

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1-) SÜPER LiG’DE HAKEM ATAMASINI KiM YAPACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından geçici bir MHK oluşturdu. Bu ekip 6-7-8 Ekim’de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında düdük çalacak isimleri belirleyecek. Ancak 9 Ekim’de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig’de atamaları kim yapacak?

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2-) GÜNDOĞDU SONRASI MHK’NiN YENi BAŞKANI KiM OLACAK?

MHK üyeleri Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin idareten hafta içi kupada görev yapacak hakemleri belirleyecek. Ancak Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanının kim olacağı ile ilgili belirsizlik sürüyor. Bünyamin Gezer’in kendisine yapılan teklifi reddettiği öne sürülürken Prof. Dr. Recep Sürhat Müniroğlu en kuvvetli aday olarak öne çıkıyor. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın MHK’de 1 yıl görev yapma şartına takıldığı ileri sürülse de İngiliz hakem de geçiş dönemi için uygun bir isim olarak gösteriliyor

3-) LiGLER DEVAM EDECEK Mi?

TFF dün Türkiye Kupası’nda hafta içi oynanacak maçlarıh hakemlerini atayacak isimleri açıklarken Süper Lig ve liglerin durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmaması kafalarda soru işaretlerini artırdı. Kulüpler erteleme olacaksa da devam edilecekse de bunun bir an önce belirlenmesini ve belirsizliğin ortadan kaldırılmasını bekliyor. Eğer erteleme olacaksa maçlar nasıl bir takvimde oynanacak? Daha önceki yıllarda olduğu gibi hafta içinde mi oynanacak yoksa sezon sonuna mı kaydırılacak?

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4-) TFF SEÇiM KARARI ALIR MI?

Ferhat Gündoğdu ile aralarındaki torpil yazışmaları ortaya çıkan, MHK Başkanı’na bir kulüp başkanın maçlarına istemediği hakem mesaj olarak gönderen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaşananlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. TFF’nin İtalya ile oynanacak milli maçın ardından salı günü Riva’da bir değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor. TFF yöneticisi Ural Aküzüm, yedek üyeler Adem Doğrul, Kazım Şengöçgel ve Seymen Gençtürk istifalarını verirken Hacıosmanoğlu’nun seçim kararı almaması durumunda 6 ismin daha göreve bırakmaya hazır olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyor.

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HANGi HAKEM, NE iFADE VERDi?

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TUGAY KAAN NUMANOĞLU (MÜŞTEKi): “8 Mart 2022’de hakemliğine son verilen 31 isim içinde ben de vardım. O dönem Tahkim Kurulu kararı iptal etmişti. 2024-25’te ilk 4 haftada bana sadece 2 maçta VAR hakemliği görevi verildi. Neden başka görev verilmediğini sormak için MHK başkan vekili Ahmet Şahin’i aradım. Ancak cevap vermedi. 1 saat sonra Şahin dönüş yaptığında ‘Senin anahtarın bende değil, başka kapıya git’ dedi ve telefonu kapattı. 5. haftaya girmeden hakemliğime son verildi. MHK tarafından tarafıma asılsız gerekçeler sunularak hakemlik görevime son verilmesi, ayrıca alınan karar sonrasında sosyal hayatımı olumsuz yönde etkilenmesine sebep olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve başkan vekili Ahmet Şahin’den ve daha sonrasında bu şahıslar ile birlikte hareket ettiği tespit edilecek diğer şahıslardan ayrı ayrı davacı ve şikayetçiyim.

HÜSEYİN GÖÇEK (TANIK): “8 Mart 2022’de liste dışı bırakılma sebebimiz hakemlik kariyerimizin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyelerinin hakemlik kariyerlerinin çok çok üstünde olması ve kendisinin bu durum karşısında rahatsız olmasıdır. Amacı tecrübeli hakem kadrosunu diskalifiye edip yerine tecrübesiz alt liglerde yeteri kadar olgunluğa ulaşamayan gençleri çıkarıp kadrolarda değişikliğe gitmekti. Liste dışı kalmamızda başrolde Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım vardı ve diğer kurul üyeleri bulunuyordu. Bu üçünün o dönem MHK’da ağırlıkları çok fazlaydı. Şöyle ki Ahmet Şahin gölge MHK Başkanı olarak görev yapardı.”