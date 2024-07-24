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MHK’de yeniden Gündoğdu dönemi

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#TFF#MHK#Ferhat Gündoğdu
MHK’de yeniden Gündoğdu dönemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun MHK başkanlığına getirdiği Ferhat Gündoğdu daha önce 6 ay bu görevde bulunurken, ‘8 Mart Operasyonu’ ile 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu’nun getirildiğini duyurdu. 19 Ekim 2021’de Metin Tokat’ın istifası sonrası MHK Başkanlığı’na getirilen Gündoğdu, kamuoyunda ‘8 Mart Operasyonu’ olarak bilinen kararlarla, aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Söz konusu hakemler, Tahkim Kurulu’nun kararı bozmasıyla görevlerine dönerken, Gündoğdu 17 Nisan 2022’de istifa etmişti.

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YENi MHK BAŞKAN:

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER:

· Ahmet Şahin
· Yunus Yıldırım
· Sebahattin Şahin
· Hikmet Öksüzoğlu
· M.Kamil Abitoğlu
· İbrahim Çınar
· Ziya Çetin
· Ali Zağlı

BAYRAM SARAL, TFF YÖNETiM KURULU ÜYELiĞiNDEN iSTiFA ETTi

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde yer alan Bayram Saral, dün istifa etti. İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Saral, “İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi istifa kararı aldım” dedi.

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#TFF#MHK#Ferhat Gündoğdu

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