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MHK'dan hodri meydan! Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Zorbay Küçük...

#MHK#TFF#Cüneyt Çakır
MHKdan hodri meydan Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Zorbay Küçük...

Cüneyt Çakır 6.5 ay sonra Galatasaray maçına atandı. Mete Kalkavan 9 ay sonra Beşiktaş maçında düdük çalacak. Aydınus 14 aylık aranın ardından Trabzon, Küçük ise 21 aylık moladan sonra Fenerbahçe maçına çıkacak.

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Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 14 kulüp devre sonuna kadar konuşmama kararı almasına rağmen hakemler en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor. Kulüplerin en çok eleştirdiği kurumların başında yer alan Merkez Hakem Kurulu da dün 15 haftada düdük çalacak isimleri açıklarken adeta Süper Lig kulüplerine ‘Hodri Meydan’ dedi. Bunun sebebi ise uzun süredir 4 Büyük takımın maçların atanmayan hakemlerin 15. hafta karşılaşmalarında görevlendirilmesiydi.

En son Kartal 2-1 kazandı

Bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ın maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan son olarak 6 Mart 2021’de siyah beyazlıların Gaziantep’i evinde ağırladığı maçta görev yaparken Beşiktaş sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. O mücadeleden sonra Kalkavan ne 2020-21 sezonunun sonuna kadar ne de bu sezonun geride kalan 14 haftalık bölümünde Beşiktaş maçına atandı. 42 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi 9 aylık bir aradan sonra Beşiktaş maçında görevlendirildi.

MHKdan hodri meydan Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Zorbay Küçük...

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Çakır hat-trick sonrası ara verdi

Süper Lig’in en tecrübeli hakemlerinden, Türkiye’yi Avrupa ve dünya sahnesinde temsil eden FIFA kokartlı Cüneyt Çakır ise bu sezon ilk kez bir Galatasaray maçında görevlendirildi. Çakır’ın geçen sezon ligde görev aldığı son 3 maç da sarı kırmızılıların mücadeleleri olurken Galatasaray bunların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Şampiyonun belirlendiği son haftada oynanan 15 Mayıs 2021’deki 3-1’lik Malatya karşılaşmasının ardından deneyimli hakem bu sezon yarınki karşılaşmaya kadar Cimbom’un hiçbir maçına atanmadı.

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Aydınus'un bekleyişi sona erdi

Yine bir başka tecrübeli hakem olan Fırat Aydınus da 14 ayı aşan bir sürenin ardından ilk kez Trabzonspor’un bir maçında görevlendirildi. Aydınus, 2 Ekim 2020’de 1-1 biten Gaziantep maçından 14 ay sonra Fırtına’nın maçında düdük çalacak. 47 yaşındaki deneyimli hakem Gaziantep’ten önce en son 2019-20 sezonunda 1-1 biten Başakşehir maçında bordo mavililerin yönetmiş, bir daha atanmak için 6.5 ay beklemişti. Trabzon cephesi o maçta verilmeyen penaltının şampiyonluğuna neden olduğunu öne sürerek Aydınus’a tepki göstermişti.

En çok bekleyen Zorbay Küçük

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4 Büyükler’den Fenerbahçe’nin bir maçında görev alabilmek için en çok bekleyen isim ise Zorbay Küçük oldu. 7 Mart 2020’de sarı lacivertlilerin sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede düdük çalan Küçük yaklaşık 21 aylık bir aranın ardından Fenerbahçe’nin maçına atandı. Geçen sezon Beşiktaş cephesinin F.Bahçe derbisi sonrası “İstemiyoruz” açıklamalarına karşın Halil Umut Meler’i üst üste 2 Beşiktaş maçında görevlendiren Merkez Hakem Kurulu bu haftaki atamalarla da “Her hakem her takımın maçını yönetebilir” mesajı verirken bu isimlerin performansı merak konusu oldu

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#MHK#TFF#Cüneyt Çakır

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