MHK'dan Fırat Aydınus'a geçer not! Altay-Rizespor maçındaki pozisyon...

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Süper Lig'de 25. haftanın açılış mücadelesinde Altay ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı maça damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Müsabakanın 67. dakikasında Gedson Fernandes yerde kalırken Çaykur Rizesporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.

VAR'dan pozisyonu kontrol etmesi istenen hakem Fırat Aydınus, monitörün başına gidip pozisyonu inceledi ancak devam kararı verdi.

Aydınus'un devam kararı vermesinin ardından Rizesporlu futbolcular itiraz da bulunsa da karar değişmedi.

Gedson Fernandes'i yanına çağıran Aydınus, bir süre pozisyonu anlattıktan sonra oyunu devam ettirdi.

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MHK'DAN GEÇER NOT

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; MHK, Fırat Aydınus'un pozisyonda doğru karar verdiğine kanaat getirdi. VAR'ın müdahalesinin yanlış olduğu yönünde düşüncenin ortaya çıktığı öğrenildi.

İLK KEZ FARKLI KARAR

Aydınus, bu sezon ilk kez VAR davetine riayet etmeyen hakem oldu. Geçen sezon da bir Göztepe maçında aynı şekilde VAR'ın davetine uymamıştı.