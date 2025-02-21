MHK 'Vincic' dedi! Galatasaray tahkime koştu

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Türk Futbol Federasyonu’nun, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklamasının üzerinden 20 saat geçmeden Merkez Hakem Kurulu dev maçta düdük çalacak ismi duyurdu: Slavko Vincic. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Tomaz Klancknik, Andraz Kovacic oldu.

4. hakem ise Kadir Sağlam. 45 yaşındaki Sloven hakem 2010 yılından bu yana FIFA’nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor. UEFA’nın en gözde hakemlerinden olan Vincic geçen yıl Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetirken, 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt ile Rangers’ı karşı karşıya getiren UEFA Avrupa Ligi finalinin de hakemiydi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8 MAÇA ÇIKTI

Slavko Vincic bu sezon toplamda 20 resmi maçta düdük çaldı. Deneyimli hakemin UEFA organizasyonlarında sahaya çıktığı maç sayısının kendi liginde görev aldıklarından fazla olması da dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde 7, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 kez maç yöneten Vincic, UEFA Uluslar Ligi’nde de 2 karşılaşmada görevlendirdi. Vincic’in 21 haftası geride kalan Slovenya 1. Ligi’nde görev aldığı karşılaşma sayısı ise sadece 6. 45 yaşındaki hakem ayrıca 2 kez Yunanistan Ligi’nde, birer kez de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liglerinde sahaya çıktı.

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EZELİ RAKİPLERİN BİRER MAÇINI YÖNETTİ

Slavko Vincic, 2018- 2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Kadıköy’de Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan rövanş karşılaşmasını yönetmişti. Söz konusu mücadele Alper Potuk ve Gedson Fernandes’in golleriyle 1-1’lik sonuçla tamamlanırken evindeki ilk maçı 1-0 kazanan Portekiz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Vincic bu karşılaşmada 2 kez Fenerbahçe’ye 4 kez de Benfica’ya olmak üzere 6 kez sarı kartına başvurdu. Sloven hakem 2019-2020 sezonunda Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Club Brugge’e konuk olduğu ve 0-0 sona eren mücadelenin de hakemiydi. Vincic bu maçta Galatasaray’a 3, Brugge’e 2 sarı kart verdi.

GALATASARAY KARARIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Bugüne kadar yönettiği maçlar, Vincic’in kariyerinin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ifade etttiği üzere ‘dünya çapında’ kriterini karşılayacağına hiç kuşku yok. Ancak özellikle Galatasaray cephesi hem yabancı hakem tercihinden hem de maça Vincic’in atanmasından memnun değil. Önceki gün bir açıklama yayımlayan sarı kırmızılılar “Amaç rakip lehine bir sonuç” diyerek kararı eleştirdi. Dün ise Galatasaray yönetiminin derbiye yabancı hakem atanmasıyla ilgili olarak yürütmenin durdurulması için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu.

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BOSNA-HERSEK’TE YANLIŞLIKLA TUTUKLANDI

UEFA’nın gözde hakemlerinden olan Slavko Vincic, Mayıs 2020’de talihsiz bir olayla gündeme geldi. Sloven hakem, Bosna-Hersek’te bir fuhuş ve uyuşturucu çetesine yönelik polis soruşturması kapsamında tutuklandı. Daha sonra hakemin yanlış zamanda yanlış yerde olduğu ve yanlışlıkla tutuklandığı ortaya çıktı.