MHK, Trabzon-Beşiktaş maçıyla mesajı ilk haftadan vermeli

Geleneksel olarak hakemler üzerinden senaryoların türetildiği bir sezon yaşama ihtimalimiz yüzde 99. Yeni MHK’nın maç atama sorumlularından başkan Serdar Tatlı ve başkan vekili Metin Tokat, Yusuf Namoğlu MHK’sında da aynı görevdeydi.

Peki MHK, nasıl bir taktik ve planla yola çıkacak? Önceki yönetim hatalarına ne ölçüde çanak tutacak?

Gencinden tecrübelisine hakemlerin yıpranmalarını engelleyici hassasiyette davranacak mı?

Bariz hata yapanlara ertesi hafta görev vermeyip diğer hakemlere şans verecek mi?

Bir maçta skandal hataya imza atan hakem-VAR ikililerine sonraki görevlendirmelerde dikkat edecek mi?

4 büyük takımın olağan tepkisi karşısında yine yasaklı hakemler türetecek mi?

Medya/sosyal medya saldırısı karşısında otoritesini koruyabilecek mi?

Klasikleşen 13-14 hakemle mi ligi götürecek?

ÜST KLASMANDA 47 HAKEM VAR AMA...

Süper Lig ve TFF 1.Lig’de maç yönetebilecek üst klasman hakem sayımız 47’ye yükseldi. Geçen sezon bu sayı 43’dü ancak sadece 24’ü Süper Lig’de düdük çalabildi. 10 maç üzerinde düdük çalan hakem sayısı 15. Süper Lig ile aynı maç sayısına sahip Bundesliga ile aramızdaki en önemli cesaret ayrımı, bir takımın maçlarını yöneten birbirinden farklı hakem sayısında ortaya çıkıyor. Bundesliga’nın ilk 5’iyle 4 büyükler ve Başakşehir’in maçlarında geçen sezonki görevlere göz atalım:



TRABZON 13, G.SARAY 15 HAKEMLE SEZONU BİTİRDİ

Trabzonspor sadece 13, Galatasaray 15 ve Fenerbahçe 16 isimle koca 34 haftayı geride bırakmış! Halbuki Almanlara baktığımızda tablo bambaşka, ortalama 20.

Fırsat-1: Başkan Serdar Tatlı’dan, 47 üst klasman hakeminden her takıma en az 17 farklı ismi cesaretle göndermesini bekliyoruz.

Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır Trabzonspor’un, Mete Kalkavan Galatasaray’ın 5’er maçını yönetmiş. Hatta 201617 ve 2017-18’deki toplam 4 Trabzon-Fenerbahçe maçını da Palabıyık yönetmişti.

Fırsat-2: Başkan Serdar Tatlı’dan, takımların ilk ve 2. yarıdaki maçlarında hem atama prensibi hem de polemik olmaması adına aynı hakemi vermemesini, takımların aynı isimlerle akraba pozisyonuna getirilmemesini bekliyoruz.

Örneğin 3 büyükler arasında 33 derbi yöneten Fırat Aydınus, geçen sezon G.Saray maçı yönetmedi, diğerlerinin 4’er maçında düdük çaldı. Neden? 2018-19’da bir maçta Galatasaray’ın veryansını olduğundan! Yasaklılara dair sicilimiz kabarık.

Fırsat-3: Başkan Serdar Tatlı’dan geçmiş defterlerini unutmasını, yasaklı hakem zincirini kırmasını bekliyoruz.

EN AZ 8 HAFTA

4 büyük maçlarında başarılı olanlar, MHK’ların “Aman tepki çekmeyen isim verelim” mantalitesiyle kısa aralıklarla aynı takımların maçlarında yine görev alıyor. Diğer yandan ise Bundesliga’da aynı takımın maçında görev alma periyodunu uzun tutmak hakemin yıpratılmasını önlüyor. Yani bir hakemin iki Dortmund maçı arasında ortalama en az 8 hafta olması gibi. Bizde ilk devrede bu aralık 3-4 haftalara düşebiliyor.

Fırsat-4: Başkan Serdar Tatlı’dan, hakemleri yıprattırmayacak plan ve programda atamalar bekliyoruz.





İLK MESAJ ÇOK ÖNEMLİ

MHK’nın ilk hafta Trabzonspor-Beşiktaş maçı üzerinden vereceği mesaj çok önemli. Genelde MHK’lar ilk 1-2 hafta en tecrübelileriyle sezona risk almadan güçlü girmek isterler. Ömürleri değişir mi veya değişti mi? Asla. Gelin bu kısır döngüyü kırın. İlk günden korkuların esiri olmuş korumacı atama yerine, geçen sezon dikkat çeken isimler Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan gibi yeni jenerasyonlardan birine bu maçı vererek cesur girin, hakemlere güven mesajı verin. Kadroya yeni yükselenleri Anadolu takımlarının maçlarında görelim. Unutmayın, tecrübelileri kullanmak için 420 maçlık sezonda ihtiyaç hep olacak. Yıllar sonra radikal hamlelerden çekinmeyen başkan sıfatıyla anılmak için söz sizde sayın başkan Serdar Tatlı.