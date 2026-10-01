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MHK soruşturmasında hakem Yasin Kol gözaltına alındı!

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#MHK#Yasin Kol#Hakem
MHK soruşturmasında hakem Yasin Kol gözaltına alındı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 22:30

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

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Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında; 29 Eylül’de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sorumlusu İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

MHK soruşturmasında hakem Yasin Kol gözaltına alındı

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GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERDEN YENİ İSİMLERE…

Gözaltında bulunan bu 7 şüpheliden ele geçirilen dijital metaryallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamda; Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel “7258 sayılı kanuna muhalefet”, “evrakta sahtecilik suçuna iştirak” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından gözaltına alındı

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#MHK#Yasin Kol#Hakem

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