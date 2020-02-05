MHK, Göztepe - Beşiktaş maçı için devam dedi! Hüseyin Göçek...

Spor Arena - Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın başvurusuyla ilgili henüz kararını açıklamazken, siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Merkez Hakem Kuruluna iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonuna yollanan itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıklandığı belirtilmişti.

Beşiktaş Kulübü, açıklamasında karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ile ilgili de sert ifadeler kullanılarak, "Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Yaşanan hatalara bakıldığında, Merkez Hakem Kurulu’nun hakemleri yeteri kadar eğitmeden maçlarımıza atadığı anlaşılmaktadır. Merkez Hakem Kurulu’nun hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir" denilmişti.

Merkez Hakem Kurulu'nun ise bu gelişmeler sonrasında Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i ligde bu hafta oynanacak olan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak ataması, kural hatası bulunmadığı görüşünde oldukları şeklinde yorumlandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun Göztepe Beşiktaş karşılaşmasında 'kural hatası' olup olmadığıyla ilgili görüşünü yarın Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na iletileceği öğrenildi.

Ne yaşanmıştı

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

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