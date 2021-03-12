MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg: 'Yabancı hakem zarar verir'

Süper Lig’de özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin zaman zaman gündeme getirdiği ‘yabancı hakem’ konusunda konuşan Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, yabancı hakemlerin zarar vereceğini söyledi.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Uilenberg’in öne çıkan ifadeleri şu şekilde: “Yabancı hakemlerin başka ülkede görev almasını desteklemiyorum. Yunanistan’da önemli maçlar için Avrupa’dan hakem davet ediyorlar. Yerel hakemlerin yapabileceği hataları yabancılar da yapıyor. Fark sadece yabancıların hataları daha kolay kabul ediyor. Yurt dışından hakem getirdiğinizde kendi hakem yapınıza zarar verirsiniz.

Her ayağa basma pozisyonu ihlal değil

“Her ayağa basma ihlal değildir. Geç müdahale olduğunda ayağa basmayı cezalandırmamız gerekiyor. Topla oynadıktan sonra veya top varsa, geç kalmamışsa o zaman biraz daha farklı ayağa basma konusunu ele alabiliyoruz. İki oyuncu da topla oynama mesafesindeyse o zaman geç kalmış müdahaleden söz edemiyoruz. Türkiye’de oyuncular çekmeleri abartıyor. Hakemlerin bunları iyi çözmesi gerekiyor. Çoğu zaman Türkiye’de örneklere bakınca oyuncunun göğsüne temas geliyor ancak yüzünü tutuyor. Bunlar hakikaten hakemlerin işini zorlaştıran hareketler. VAR’ın müdahalesi için itmelerde, çekmelerde pozisyonla ilgili net kanıt olmalı.

Türk hakemlerinin performansı iyi

Türkiye'de hakemler, futbolculardan daha önemliymiş gibi davranılıyor. Maçlardan sonra bakıyoruz. Oyunun kalitesinden daha çok hakem kararları tartışılıyor. Hakemlerin şu ana kadarki performansı bence iyi. Hatalar oluyor, evet. Ancak ben karşılaşmalarda hakemlerin bilerek hata yapmadığına eminim. Türkiye’de sürekli MHK değişiyor. Çok büyük baskı var. Türk hakemlik sistemini eleştirirken hep büyük futbol ülkeleri örnek alıyoruz. Bu ülkelere baktığımızda devamlılık ön planda. Tutarlılık çok önemli.

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