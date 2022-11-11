MHK Danışmanı Hugh Dallas'tan Türk hakemlere övgü!

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı ve aynı zamanda UEFA Hakem Komitesi Başkan Vekilliği görevini yürüten İskoç Hugh Dallas yabancı hakem getirme tartışmalarıyla ilgili olarak “Yabancı hakem, Türkiye’deki hakemlerin gelişimine katkı sağlamaz” dedi.

Dallas TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Türkiye’deki hakemler, Türkiye’deki derbi maçlarını yönetmek ister. O atmosferi, o motivasyonu elbette isterler. Çünkü yabancı bir hakem uçup geldiğinde buraya birden bire bu atmosferin içerisinde yer aldığında ki inanılmaz sıcak, tutkulu bir atmosfer belki hakem böyle bir atmosferde hakemlik yapmaya alışkın olmayabilir ve böyle bir durumda bazen bir hakem gelip belki istediği sonuca ulaşmayabilir” ifadelerini kullandı.

GEREKLİ TECRÜBE VAR

Dallas ayrıca “Türkiye’de yeterli kapasitede hakem var. Bunun için gerekli bilgiye, tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yabancı hakem bir gün olur mu, bilmiyorum ama Türk hakemlerinin kapasitesi var. Fakat hakemlerin seviyesinin gözardı etmemeliyiz” diye konuştu.

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