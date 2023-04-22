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MHK, bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#MHK#VAR#Süper Lig
MHK, bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine gÃ¶rev verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 19:04

MHK, ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar gÃ¶rev verilmeyeceÄŸini duyurdu.Â

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Merkez Hakem Kurulu (MHK),Â ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar gÃ¶rev verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Merkez Hakem Kuruluâ€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde:

"Son hafta mÃ¼sabakalarÄ± iÃ§in yapÄ±lan teknik deÄŸerlendirme ve VAR kayÄ±tlarÄ± incelemesi sonucunda; ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine gÃ¶rev verilmemesi yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak mÃ¼sabaka alacak gibi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecektir. Makul bir dinlenme sÃ¼resinin ardÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirme yapÄ±lacaktÄ±r.Â 

Hakemlerin de bir insan olduÄŸu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tÃ¼m Ã§abamÄ±z hakemlerimizin mÃ¼sabaka neticesine veya oyunun akÄ±ÅŸÄ±na tesir edecek bÃ¼yÃ¼k hatalar yapmamalarÄ± iÃ§indir."

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