MHK, bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine gÃ¶rev verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

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Merkez Hakem Kurulu (MHK),Â ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar gÃ¶rev verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â



Merkez Hakem Kuruluâ€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde:



"Son hafta mÃ¼sabakalarÄ± iÃ§in yapÄ±lan teknik deÄŸerlendirme ve VAR kayÄ±tlarÄ± incelemesi sonucunda; ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar bazÄ± hakem ve VAR hakemlerine gÃ¶rev verilmemesi yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak mÃ¼sabaka alacak gibi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecektir. Makul bir dinlenme sÃ¼resinin ardÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirme yapÄ±lacaktÄ±r.Â



Hakemlerin de bir insan olduÄŸu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tÃ¼m Ã§abamÄ±z hakemlerimizin mÃ¼sabaka neticesine veya oyunun akÄ±ÅŸÄ±na tesir edecek bÃ¼yÃ¼k hatalar yapmamalarÄ± iÃ§indir."

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