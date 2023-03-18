MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialarla ilgili açıklama! Galatasaray - Kasımpaşa maçı...

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MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklaması şu şekilde:

Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında Var Merkezi’ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.



Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.



Söz konusu görüntü beIN Sports’a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır.

Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız “KURALINA GÖRE” programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR MERKEZİ’ne girilmemiştir. Girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi bizi polemiklerden uzaklaştıracak ve oyunun kalitesini arttıracaktır.



Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında Var Merkezi’ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

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OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk, dünkü Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa maçının özetinin değiştirildiği iddialarıyla ilgili konuşmuştu.

Dursun Özbek: Bunu bu sabah gördüm. Sosyal medyaya düşmüş. Böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum. İnanılır gibi değil. Eğer orada anlatılanlar söylenenler doğruysa inanılır gibi değil. Biz tabii toplum olarak, özellikle futbol camiası olarak artık bu kısır tartışmaların, çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için de bu konuda da bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını ifade edeyim, eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Nasıl ortaya böyle bir durum ortaya çıkıyor? Ben şahsen inanmak istemiyorum. Onunla da ilgili değerli federasyonumuz, federasyon yöneticileri herhalde bir açıklama yapacaklardır diye düşünüyorum.

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Okan Buruk: Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne futbol severler, ne futbol federasyonu başkanı ve yönetim kurulu buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Tek söyleyeceğim inşallah bunun doğru olmadığı ve bunun bir yanlış anlama, belki yanlış haber olması ama çok konuşulur, net bir şekilde konuşulur. İnşallah doğru değildir deyip gerekli açıklamayı Lale Orta'dan kamuoyu olarak belki hepimiz bekleyeceğiz. Ama inşallah doğru değildir tabii ki.