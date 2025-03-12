MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem açıklaması!

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu. Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil... Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım.

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ÇOK İYİ GENÇLER GELİYOR

Ben hep kurumdan, kurumsallıktan bahsettim. Kurumsallığı yakalayabilirsek kişileri konuşmayacağız. Kişiler görevlerini yaparlar ve giderler. Kişilerin, kurumun üstüne çıkardığımız zaman bir devamlılık olmaz. Kurumun itibarını da zedelersiniz. Tam da yapmaya çalıştığımız bu. Bu şirketleşme süreci, tam da bunu öngörüyor. X bir firmada siz, o firmanın çalışanlarını ayrıntılı bilir misiniz? İmkanı yok. Çok büyük bir firmadaki orta seviye yöneticilerin görevleri değişti, o hafta ön planda niye görev verilmediğiyle ilgilenmezsiniz. Kurumun geçmişten gelen alışkanlıklarıyla kalması, kişilerin ön planda olmasıyla isimler ön plana çıktı. Bu kişileri, bu kurum çıkardı. TFF'nin bizlere verdiği imkanlarla hakem oluyoruz. Bizi onaylamazsa hakemlik dahi yapamıyorsunuz. O yüzden burada, geçiş aşamasında, şeffaf bir şekilde başardığımız zaman çok iyi hakemler çıkacak. Çok iyi gençler geliyor, göz dolduruyorlar. Kendisinin isminden çok başarılı bir Türk genci, arkasında da şu kadar kişi geliyor deriz. Alışkanlıklar var, üretilen konuşmalar... Kurumsal örgüyü sağlayamazsınız, onu başka isimle anarsınız. Kurumu kuvvetli kılacaksınız.

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GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇININ VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASI

Genelden geleyim. Hem TFF Başkanımızın ve yönetiminin hem benim MHK Başkanı olarak düşüncelerimiz, VAR kayıtlarının canlı olarak paylaşılması. Çünkü biz bir defa şeffaflığı savunuyoruz. Doğruyu yaptığımıza eminiz. Arka planımız, gizli saklımız yok. UEFA ve FIFA'nın engeli yoksa niye paylaşmayalım diye hep söylüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Yasal prosedür veya uygulama, UEFA bunu yönetim kurullarına bıraktı. Yönetim kurulu karar verince uygulama, açıklama yapılabiliyor. Düşüncemiz niye açıklanmasın, canlı bile verilebilir. Bizim hedefimiz dünyadaki gelişmeleri takip ederek kendimize uygun bir yöntemi seçmek. O maç çok özel bir maçtı. Sahada inceleme gerektiren bir pozisyonda gerçekleşmedi. Yanlış karar oldu. İlk defa mı oldu, çok fazla oldu. Şimdi bunlar oluyor. Maçın yarıda kalmasıydı, buranın özelliği buydu. Yönetim kurulunun aldığı karar da sahada inceleme gerektirip yapılmadıysa, sansasyonel bir olduysa dedikoduya mahal vermeden yayınlayalım dedi. Kamuoyuna paylaşmaya yönetim karar verdi. Bir kişiye, kulübe karşı değil de şeffaflık nedeniyle gerçekleşti. Nihai hedef olarak her şeyi vereceğiz. Zamanla daha çok şeffaflaşma göreceğiz.

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YABANCI HAKEME KARŞIYIM

Şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Yabancı hakeme karşıyım. Bu kadar 80 milyonun üzerinde milletiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke. Tarihimiz ortada. Mücadeleyi seviyoruz. Böyle bir milletin evlatları olarak, tabii ki benim yabancı hakem taraftarı olma imkanım yok. Her Türk vatandaşına sorsanız, herkes aynısını söyler.

Ancak, kurumsal ihtiyaçlar ve şartlar var. Yabancı hakem bu sene gelmedi. Yabancı hakem geçen sene geldi. VAR hakemi, yardımcı hakem, dördüncü hakem bunlar maç görevlileri. Ortada, yanda, VAR, AVAR'da... Geçen sene son 8 hafta geldi hayatımıza. Bu şartlar buraya getirdi. Kapı bugün değil geçen yıl açıldı. 1 gün bile beklemeye tahammülümüz yok, anlatabiliyor muyum. Hakem yetiştirmek için patinaj yapmayıp devam ettirilseydik, tüm çalışmamız eğitim odaklı olarak hakemlerin gelişimine katkı sağlamak. Arkadaşlarımıza destek psikolojik ve sosyal katkı. Bu arkadaşlarımızın sosyal zekaları, bir önceki nesle göre geride gözükebiliyor Sahada sosyal zeka gerekiyor, liderlik yetkinlikleri, stratejik karar verme...

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Vincic'i hatırlayın. Hemen atmosferi algılayıp ikinci dakikada stratejik karar verdi, süreci işletti. Bunlar bizim jenerasyon için ekstra çaba gerektiriyor. Kulüplerimizin bir çoğu bu değişime, dönüşüme katkı sağlıyor. Bu kolay bir süreç değil. Rehabilitasyon olarak da görebiliriz. Bu kadar baskıya, strese dayanıklılığını artırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yabancı hakem katkı sağlıyor. Bunlarla odaklanmamızı sağlıyor.

Vincic'ten hakemlere örnek verdim. Atmosferi ve seyirciyi yönetebildiğini anlatmaya çalıştım. Bu çok önemli. Bu sadece güvenle alakalı değil. Vücut dili, hareketleri, davranışları, jest ve mimikleri...

'DERBİDE TÜRK HAKEM İSTEMİYORUZ' TEZAHÜRATI HAKKINDA

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Çok kırıldım. Öbür söylem 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Belki bu kadar ayrıntılı düşünmemişlerdi. Benim için Türk her şeyin üstünde. İstemiyoruz deyince incitici. Aslında istemlerini ifade ediyorlar. Hiçbir kulübü, taraftarı eleştirecek modda değiliz. Acaba ne istiyorlar, bu hizmeti nasıl verebiliriz diye düşünürsek gelişim sağlarız. Gelişim için yabancı hakem faydalı olabilir ama bu sene değil, geçen sene karar verildi.

Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili TFF yönetim kurulu karar verir. Durumumuzu yönetime sunarım. Son kararı onlar verir. Slavko Vincic, yabancı bir hakem gereklilikti. Genç hakemlere süre kazandırmak açısından faydalı oldu.