MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni modeli anlattı: Tüm hakemleri atayabilirler, kulüpler kabul etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni MHK düzeniyle ilgili TRT Spor'a konuştu.

İşte Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları;

Bu herkesin gündeminde olan bir konu. Başrolde hakemler var dediniz. Burada başrolün futbol olması lazım. Millet olarak biraz fazla anlam yüklüyoruz. Başrol oyuncusundan beklediğimiz her şeyi hakemden bekliyoruz. Anlam yüklemeyi kişilerin üzerinden alıp oyuna döndürmenin de zamanı geldi. Hakemlik özelinden futbolumuz seyir zevkinden uzaklaşıyor. Bu da marka değerini azaltıyor. Futbolun marka değeri için ne yapmalıyız? Nihat Özdemir zamanında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Hakemlik sisteminin yeniden yapılanmasıyla ilgili toplantılar düzenlenmişti. Ben de Serdar Bey'den sonra göreve geldiğimde bu sistemle ilgili benimle görüşmüşlerdi. Bugünün temelleri o dönemlerden başladı. Daha sonra bir süre bu konu konuşulmadı. Mehmet Büyükekşi döneminde de bu konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili rapor hazırlamışlardı.

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KILÜPLER KABUL ETTİ

Hazırlamış olduğumuz raporla bunu artık önerebiliriz dedik. Kulüpler Birliği toplantısında da bu çalışmayı anlattık ve kabul ettiler. Şu anda düğmeye basıldı. Almanya ve İngiltere'de görüşmeler yaptık.

İKİ GÜZEL ÖRNEK VAR

Kıyaslama yapmak çok güzel bir şey. Şu anda hakemliği nasıl yönetiyoruzu kıyaslayabiliriz. Hakemliğin profesyonelce yönetiminde çok güzel iki örnek var. Bunlar İngiltere ve Almanya örneği. Bunları birebir örnek alma durumumuz yok. Onların kurduğu sistemler bize bazı konularda örtüşebilir. Örtüşmediği durumlarda da biz kendimize uyarlayalım diye yola çıkmıştık. Temel noktası şu oldu sistemin. Bu kadar büyük ekonomik değeri olan Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminin kamu yönetimi mantığıyla yönetilmesinin sonuçlarını gördük. Bu sistem pek işlemedi.

TÜM HAKEMLERİ ATAYABİLİRLER

Federasyon başkanımız kulüplere, 'Bütün hakemleri siz atayabilirsiniz. Siz tamamen yeni hakemlik sisteminde söz sahibi olun.' dedi. Kulüpler bu teklifi kabul etti.

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YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Yabancı VAR hakemi için karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda. Şu anki düzende TFF yabancı hakem kararı alabilir. Ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek. Mesela 'Gol Çizgisi Teknolojisi kullanmak istiyoruz' diye önerecek kurul. MHK'nin talebiyle yönetim kuruluna gidecek. TFF Başkanı da zaten bu kararları onaylayacağını belirten açıklama yapmıştı. Ben şahsi olarak yabancı hakeme karşıyım. Ama Danışma Kurulu bunu tavsiye niteliğinde karar alırsa benim şahsi fikrimin hiçbir anlamı olmaz orada. Danışma kurulu önerirse kabul edilir.

ŞİRKETLEŞME UYGULAMASI

İdeal düşünülen ve ön görülen sistem şirketleşme. Bu şirketleşme ancak TFF tarafından bir genel kurulla tüzük değişikliği yapılınca oluyor. İç tüzük değişikliğiyle bu sistemi uygulayabiliyoruz. Bu federasyon tarafı için böyle. Kulüpler Birliği tarafındaki yasal düzenlemeye kendileri çalışacaklar.

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OTOMATİK HAKEM ATAMA SİSTEMİ

20. haftadan itibaren otomatik atama sistemini kullanacağız. Şu anda biz elle atama yapıyoruz. Maçların önem sırasına göre iyi gördüğümüz hakemleri önemli maçlara atıyoruz. Ancak bu sistem çok eleştiriliyor. Bu kabul da görmüyor ve istenmeyen adam oluyoruz. Otomatik hakem atama sistemiyle her hakem her maça çıkacak. Bu sistemle tüm ön yargılar kırılacak.