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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun'

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#Ferhat Gündoğdu#Yasin Kol#Operasyon
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kolun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:00

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve dün akşam gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol arasında geçen bir yazışma ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında gerçekleşen yazışmalarda, hakem ve VAR atamalarına ilişkin görüşmeler yapıldığı tespit edildi.

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GÜNDOĞDU: ‘BAŞKA KİM OLABİLİR?’

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü. Yazışmalarda Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisininde içinde olduğu bir liste atarak “Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz” şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği görüldü. Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından “Başka kim olabilir?” şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol’un “Erkan Engin olsun başkanım” dediği, ardından Kol’un “Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” ifadelerini kullandığı görüldü.

 

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kolun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun

‘DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN’

Devam eden yazışmalarda ise Kol’un “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı, Gündoğdu’nun “Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin” şeklinde soru sorduğu, Yasin Kol’un ise “Başkanım Atilla olsun” yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu’nun “Atilla var Özgür abi avar olsun” şeklinde karşılık verdiği görüldü.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kolun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun

‘SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM’

Öte yandan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı görüldü. Yasin Kol’un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu’ya “Siz nasıl uygun görürseniz başkanım” şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

YASİN KOL'UN İLK İFADESİ: BİRKAÇ KİŞİYE BORÇ PARA GÖNDERDİM

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Gözaltına alınan ve geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren şüphelilerden Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kol'un ifadesinde, "Ben herhangi bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği belirtildi.

 

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#Ferhat Gündoğdu#Yasin Kol#Operasyon

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