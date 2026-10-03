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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika#Merkez Hakem Kurulu#Ferhat Gündoğdu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 09:13

"Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına karar verildi.

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İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında, 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden, Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar tutuklanırken, Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Son Dakika#Merkez Hakem Kurulu#Ferhat Gündoğdu

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