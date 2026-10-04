MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti.

Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Tehdit" suçları yönünden savcılığın tutuklama talebinin reddedildiği, "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, adli sürecin avukatlar tarafından takip edildiği ve Gündoğdu'nun masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancın tam olduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun, MHK Başkanlığı görevinden 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla istifa ettiği ve istifa dilekçesinin Türkiye Futbol Federasyonuna iletildiği kaydedildi.

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