×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti!

Güncelleme Tarihi:

#MHK#TFF#Ferhat Gündoğdu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 00:10

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti.

Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Tehdit" suçları yönünden savcılığın tutuklama talebinin reddedildiği, "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, adli sürecin avukatlar tarafından takip edildiği ve Gündoğdu'nun masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancın tam olduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun, MHK Başkanlığı görevinden 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla istifa ettiği ve istifa dilekçesinin Türkiye Futbol Federasyonuna iletildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHK#TFF#Ferhat Gündoğdu

BAKMADAN GEÇME!