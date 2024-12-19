MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: En önemli hedefimiz kamuoyunun güvenini kazanmak

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Kasım ayındaki hakem seminerinde yaptığı konuşma TFF’nin YouTube hesabında yayınlanan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı: Hakemlerle ilgili çalışmalarımızı kısa, orta ve uzun vade bazında bir strateji planında topladık. Kısa vadeli hedef şu anda Trendyol Süper Lig’den amatör liglere kadar oynanan maçların, aynı veya yakın tutarlılık düzeyinde yönetilmesi. Bir yandan bunu başarırken bir yandan da orta ve uzun vadede olacak şekilde bazı planlarımız ve çalışmalarımız var. En büyük hedefimiz; hem kısa hem orta hem de uzun vadede, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak. Yapmamız gereken daha doğru karar vermek, daha çok çalışmak ve daha fazla tekrar etmek. Bu yüzden de bizim kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimiz, eğitime yatırım yapmayı temel alıyor.