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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: En önemli hedefimiz kamuoyunun güvenini kazanmak

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#MHK#Ferhat Gündoğdu#Hakem
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: En önemli hedefimiz kamuoyunun güvenini kazanmak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:00

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, en önemli hedeflerinin kamuoyunun güvenini kazanmak olduğunu söyledi.

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Kasım ayındaki hakem seminerinde yaptığı konuşma TFF’nin YouTube hesabında yayınlanan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı: Hakemlerle ilgili çalışmalarımızı kısa, orta ve uzun vade bazında bir strateji planında topladık. Kısa vadeli hedef şu anda Trendyol Süper Lig’den amatör liglere kadar oynanan maçların, aynı veya yakın tutarlılık düzeyinde yönetilmesi. Bir yandan bunu başarırken bir yandan da orta ve uzun vadede olacak şekilde bazı planlarımız ve çalışmalarımız var. En büyük hedefimiz; hem kısa hem orta hem de uzun vadede, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak. Yapmamız gereken daha doğru karar vermek, daha çok çalışmak ve daha fazla tekrar etmek. Bu yüzden de bizim kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimiz, eğitime yatırım yapmayı temel alıyor.

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#MHK#Ferhat Gündoğdu#Hakem

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