MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: Arda Kardeşler derbide hata yaptı

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki yönetimi nedeniyle siyah beyazlıların tepkisini çeken hakem Arda Kardeşler’in 4-6 hafta maç alamayacağını açıkladı.

Spor Gecesi Digital’e konuşan Gündoğdu, “Derbide 8 pozisyon vardı, inceledik. UEFA’daki danışmanlara da yolladık. Yaptığı hataların karşılığı 4-6 hafta arası maç alamayacak” dedi. Yabancı VAR hakemine karşı olduğunu belirten Gündoğdu, daha önceki MHK Başkanlığı döneminde aldığı, kamuoyunda ‘8 Mart Kararları’ olarak bilinen operasyon için, “Bir an önce hakemlik sistemiyle ilgili bir değişime gidilmesi gerekiyordu. Bu karardan dolayı hiç pişman olmadım” dedi.