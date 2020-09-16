MHK acilen ‘kolay penaltı’ örneklerini açıklamalı

Rize’de Arda Kardeşler’in F.Bahçe’ye, Trabzon’da VAR masasındaki Cüneyt Çakır’ın uyarısıyla Ali Şansalan’ın Beşiktaş’a verdiği penaltılar çok tartışıldı. Bu maçların teri soğumamıştı ki, Hatay-Başakşehir maçında Riberio-Aleksic mücadelesine çalınmayan penaltı kafaları karıştırdı.

Lig başlamadan önce bu satırlardaki ‘geleneksel olarak hakemler üzerinden senaryoların türetildiği bir sezon yaşama ihtimalimiz yüzde 99’ cümlem daha ilk haftadan yüzde 100 haklı çıktı. Trabzon cephesinin penaltı öfkesi; 3-1’lik galibiyete rağmen başkan Ahmet Nur Çebi’nin “Haftanın hakem mağduru Beşiktaş’tır” sözleri; Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın önceki sezon “Silahım olsa hakemi vururdum” sevi

yesinden “Bu hakem sezon boyunca düdük çalmamalı” naifliğine (!) terfisi. Yarınlarda diğerleri şimdiden sırada. TFF internet sitesindeki MHK Üst Klasman Hakem Kampı Teknik Bilgilendirme başlığı altındaki yazıda şöyle yazıyor:

“Ceza sahası içindeki mücadeleler, hakemlerin en yakın olmaları ve en çok dikkat etmeleri gereken pozisyonlardır. Bu mücadelelerde son yıllarda bazen ‘kolay penaltı’ diye tabir edilebilecek kararların alındığı gözlemlenmiştir. Hakemlerden bu sezon bu tip kararlardan kaçınmaları istenmiştir.”

TÜRKiYE’NiN 1 VE 2 NUMARALI HAKEMLERiNiN ÇELiŞKiLERi

Rize’de Arda Kardeşler’in Fenerbahçe lehine verdiği ikinci penaltı ile Trabzon-Beşiktaş maçında Atiba’nın daha korner kullanılmadan çekilmeye başlayıp devamında kendini yerde bulmasıyla verilen penaltı çok tartışıldı. Keza Karagümrük’ün çok hafif bir temasla kazandığı penaltı. Bu maçların teri soğumamıştı ki Hatayspor-Medipol Başakşehir maçında yaşanan pozisyonun ardından MHK’nın acilen cevaplaması gereken çok önemli sorular ortaya çıktı:

1- Türkiye’nin 1 numaralı hakemi Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş maçında VAR görevindeydi. Flavio- Atiba mücadelesinde hakem Ali Şansalan’ı uyararak pozisyonu izlemeye çağırdı ve Şansalan penaltı düdüğünü çaldı.

2- Türkiye’nin 2 numaralı hakemi Fırat Aydınus, Hatay-Başakşehir maçında VAR görevindeydi. Riberio-Aleksic mücadelesinde hakem Mete Kalkavan’ı izlemeye çağırmadı (ya da çağırdı, hakem pozisyonu gördüğünü belirtti, çok önemli değil). Süper Lig’de kalan 410 maçta son derece kritik öneme sahip penaltı pozisyonlarında ‘hakem standardını’ sağlayabilmek ve de öğrenmek adına MHK’dan bilgilendirme bekliyoruz: Bir gün arayla ülkenin en iyi 2-3 hakemi, çok benzer iki pozisyonda farklı karar veriyorsa hangisi doğru?

AÇIKLAMA YAPILMAZSA HER MAÇTA TARTIŞMA ÇIKAR

MHK cümle aleme referans teşkil edecek noktaları belirginleştirmeli, aşağıdakilerden birini seçmeli:

a-) “Bu pozisyonlar kampta belirttiğimiz kolay penaltı kavramına girmiyor. Arda Kardeşler ile Ali Şansalan/Cüneyt Çakır doğru karar verdi. Mete Kalkavan/Fırat Aydınus yanlış uygulama yaptı.”

b-) “Kampta belirttiğimiz kolay penaltı kapsamında Arda Kardeşler ve Ali Şansalan hiç istemediğimiz pozisyonlara penaltı çaldı. Mete Kalkavan

ile Fırat Aydınus’un uygulaması doğruydu, bu itişmeler her orta yapıldığında oluyor.”

24 saat içindeki bu 2 pozisyon için kılavuz açıklanmazsa bugünden itibaren ceza alanına yönelen her ortada kararlar haftalarca tartışılmaya devam edecek. Serdar Tatlı ilk haftadan bu denli hedef tahtasına oturtulacaklarını elbette beklemiyordu lakin şükretmeli ki 24 saat arayla gerçekleşen Aleksic’in pozisyonu camia olarak çok ses getiren 3 büyüklerden birinde yaşanmadı.

HAFTANIN SKANDALI: COVID-19

MHK, sezon öncesinde hakemleri 3 gün kampa çağırdı. Testlerini de yaptı ve uğurladı. “Önceki MHK gibi yapmadık” diyerek yardımcı hakemleri ve gözlemcileri de 1’er günlük seminere çağırdı, testlerini yapmadı, uğurladı. İlk hafta öncesinde Süper Lig’de bir üst klasman hakemiyle 2 yardımcı hakemde COVID-19 tespit edildi, görevleri geri alındı. Peki, COVID-19’lu hakemlerle birlikte 1’er günlük seminere katılanlara filyasyon çalışması yapıldı mı? Maçlara gidenler test yaptırdı, ya diğerleri?

ViZYON FARKI

· UEFA, COVID-19 testi için pek çok ilimizde de yer alan uluslararası bir laboratuvar ile anlaşmış. Avrupa’da görevi olan FIFA hakem ve gözlemcilerimizin Türkiye’de evine kadar gidip testleri yapılıyor, kimse ücret ödemiyor, test sonucunu bile firma UEFA’ya gönderiyor. Bizde mi? Her hakem kendi cebinden ödeyerek, test için herhangi bir hastaneye gidiyor ve sonucunu TFF’ye bildiriyor. Vizyon ve korunma anlayışı farkı!

· TFF, futbol camiasında COVID-19 testi pozitif olanlara geçmiş olsun mesajı yayınladı. COVID-19 olan hakemlerimiz için ise TFF Sağlık Kurulu’nun “Aman korkmayın, karantinaya aldık” mesajını yayınladı. Sevgili TFF editörleri biraz insana saygı, biraz nezaket ve hoşgörü lütfen!..

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!