M'Gladbach Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez eleme turlarına kalan ve İngiliz takımları arasında en uzun serinin sahibi olan Manchester City, aynı zamanda üst üste dördüncü kez çeyrek finalde boy göstermek istiyor. Gladbach, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 43 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele edecek.

Sahasında oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Gladbach, bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turlarında oynadığı son üç dış saha maçını da kazandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 16 puanla tamamlayan Manchester City, bir İngiliz takımının bu aşamada ulaştığı en yüksek puan toplamını tekrarlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda gruplarda sadece bir gol yiyen Manchester City, 2017/18'den bu yana bu aşamada en az gole izin veren ekip oldu. İngiltere temsilcisi, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en az gol beklentisi gören takım konumunda. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip Gladbach'tı. Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yakaladığı asist beklentisi ile verdiği gol pası sayısı arasında negatif anlamda en fazla fark olan oyuncu, Gladbach orta sahası Florian Neuhaus. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiçbir oyuncu Gladbach forveti Alassane Pléa'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı. Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son altı maçta beş gol atan Manchester City forveti Ferran Torres, grup aşamasında 4+ gol kaydeden iki 20 yaş altı oyuncudan biriydi.

M'GLADBACH MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

M'Gladbach Manchester City maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.