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Mexico City'de büyük protesto!

Güncelleme Tarihi:

#2026 Dünya Kupası#Meksika#ABD
Mexico Cityde büyük protesto
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:00

Binlerce kızgın Meksikalı Fan Zone'a girmeye çalıştı, stadyuma yürüdü.

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Stadyum içinde tam bir festival havası hakimken, Mexico City’nin merkezinde ise kaos dolu anlar yaşandı.

Binlerce taraftar, başlama vuruşundan hemen önce resmi Dünya Kupası taraftar alanına (Fan Zone) girmeye çalışırken izdihama neden oldu. Birçok protestocu polislere yabancı madde atarken stada yürümeye çalıştı. Bazı taraftarların FIFA’yı protesto ettiği görüldü.

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Öğretmenler, sendikalar ve sivil gruplar da dahil olmak üzere göstericiler, şehir merkezinde kamp kurarken maaş zamları, emeklilik reformları ve kayıp kişiler davalarına dair cevaplar talep ediyor.

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#2026 Dünya Kupası#Meksika#ABD

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