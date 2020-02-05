Mevlüt Erdinç: Takım olarak çok üzgünüz. Hayatta futboldan çok daha önemli şeyler var

Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Fenerbahçeli futbolculardan Mevlüt Erdinç, maçtan sonra Van'da yaşanan çığ faciasını öğrendiklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şu an maçı konuşmak istemiyorum. Takım olarak çok üzgünüz. Hayatta futboldan çok daha önemli şeyler var. Kırklareli bizi çok iyi ağırladı." dedi.

Deniz Türüç ise "Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta futboldan çok daha önemli şeyler var. Kırklareli taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi karşıladılar ve ağırladılar." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu da "Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bugün Van'da yaşananlar çok üzücü ve inanılmaz. Aynı zamanda Kırklareli halkına, taraftarlarına ve polisine teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.