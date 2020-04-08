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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2020 - 08:49,Son Güncelleme:/

Mevlüt Erdinç: Kupa bizim olacak!

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Fenerbahçe forması giyen Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası'nı kazanarak kendilerini taraftara affettirmek istediklerini söyledi.

Mevlüt Erdinç’in aklı fikri Türkiye Kupası’nda. Tecrübeli forvet bu sezon kupa maçlarında daha fazla süre aldı ve 6 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

33 yaşındaki oyuncu, “Bu sezon ligde hayal kırıklığı yarattık. Taraftara kendimizi affettirmek için elimizde Türkiye Kupası fırsatı var. İlk maçta Trabzonspor’a 2-1 kaybetsek de taraftarımız önünde finali getirecek skoru alabiliriz. O karşılaşmada oynayıp, golümü atarak kupadaki başarılı formumu sürdürmek istiyorum. Türkiye Kupası bizim olacak” diye konuştu. (Fanatik)

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