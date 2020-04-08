Mevlüt Erdinç: Kupa bizim olacak!
Fenerbahçe forması giyen Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası'nı kazanarak kendilerini taraftara affettirmek istediklerini söyledi.
Mevlüt Erdinç’in aklı fikri Türkiye Kupası’nda. Tecrübeli forvet bu sezon kupa maçlarında daha fazla süre aldı ve 6 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
33 yaşındaki oyuncu, “Bu sezon ligde hayal kırıklığı yarattık. Taraftara kendimizi affettirmek için elimizde Türkiye Kupası fırsatı var. İlk maçta Trabzonspor’a 2-1 kaybetsek de taraftarımız önünde finali getirecek skoru alabiliriz. O karşılaşmada oynayıp, golümü atarak kupadaki başarılı formumu sürdürmek istiyorum. Türkiye Kupası bizim olacak” diye konuştu. (Fanatik)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle