Mevlüt Erdinç: Kupa bizim olacak!

Mevlüt Erdinç’in aklı fikri Türkiye Kupası’nda. Tecrübeli forvet bu sezon kupa maçlarında daha fazla süre aldı ve 6 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

33 yaşındaki oyuncu, “Bu sezon ligde hayal kırıklığı yarattık. Taraftara kendimizi affettirmek için elimizde Türkiye Kupası fırsatı var. İlk maçta Trabzonspor’a 2-1 kaybetsek de taraftarımız önünde finali getirecek skoru alabiliriz. O karşılaşmada oynayıp, golümü atarak kupadaki başarılı formumu sürdürmek istiyorum. Türkiye Kupası bizim olacak” diye konuştu. (Fanatik)