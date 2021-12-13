"Mevcut şartlarda teknik direktörlük durumum olamayacak..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanı Koca müjdeyi bu sözlerle duyurduSağlık Bakanı Koca müjdeyi bu sözlerle duyurdu#Sağlık Bakanlığı
Skandal hata sonrası yeni kuralar çekildi İşte tüm eşleşmeler...Skandal hata sonrası yeni kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler...#Şampiyonlar Ligi
Omicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü İşte nedeniOmicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü! İşte nedeni#Omicron Varyantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor İstanbulda ekonomi zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor! İstanbul'da ekonomi zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBB Meclisinde terör örgütü üyesi çalışan tartışmasıİBB Meclisi'nde 'terör örgütü üyesi çalışan' tartışması#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sivasta ilk düdük çaldı Tempo yüksek...Sivas'ta ilk düdük çaldı! Tempo yüksek...#Süper Lig
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Avrupa ve Rusyadan talep yağıyor Doluluk şimdiden yüzde 100e ulaştıAvrupa ve Rusya'dan talep yağıyor! Doluluk şimdiden yüzde 100'e ulaştı#Yılbaşı
Fenerbahçenin rakibi belli oldu İlk maç KadıköydeFenerbahçe'nin rakibi belli oldu! İlk maç Kadıköy'de#UEFA Konferans Ligi
Canlı yayında öğrenince yıkılmıştı Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözlerCanlı yayında öğrenince yıkılmıştı! Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözler#Uşak
Cenaze için İzmire gitmişti Emniyet müdürü silahlı saldırıda yaralandıCenaze için İzmir'e gitmişti! Emniyet müdürü silahlı saldırıda yaralandı#İzmir
Yolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruzYolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruz?#İklim Krizi
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişimSeren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!#Seren Serengil
Tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadıTüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı#Naomie Harris
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...#İngiltere Kraliyet Ailesi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Mevcut şartlarda teknik direktörlük durumum olamayacak..."

#Bursaspor#Mehmet Altıparmak#Spor Toto 1. Lig
Mevcut şartlarda teknik direktörlük durumum olamayacak...

Yeni teknik direktörünü arayan Bursaspor’la adı sıkça anılan Mehmet Altıparmak, açıklama yaptı. Altıparmak, “Şu an için mevcut şartlarda teknik direktörlük durumumun olamayacağını bildiririm. Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor'a sezonun geri kalan kısmında başarılar dilerim” dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da teknik direktör arayışı devam ediyor. Özcan Bizati ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı kulüple adı anılan Mehmet Altıparmak’tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Son iki gündür çok değerli Bursaspor camiasından dostlarımızın, taraftarlarımızın telefon ve mesajlarıyla şahsıma gösterdikleri nezakete teşekkür ederek, şu an için mevcut şartlarda teknik direktörlük durumumun olamayacağını bildiririm. Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor'a sezonun geri kalan kısmında başarılar dilerim.”

Mevcut şartlarda teknik direktörlük durumum olamayacak...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Mehmet Altıparmak#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till