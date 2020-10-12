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GeriFutbol Metz, teknik direktörlüğe Frederic Antonetti'yi getirdi
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Haber Giriş: 12.10.2020 - 19:55 | Son Güncelleme:

Metz, teknik direktörlüğe Frederic Antonetti'yi getirdi

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Metz, teknik direktörlüğe Frederic Antonetti'yi getirdi
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Metz, Vincent Hognon'un yerine teknik direktörlük için Frederic Antonetti ile anlaşma sağladı.

Metz Kulübü, 59 yaşındaki Fransız teknik direktör Antonetti ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bastia, Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille gibi takımları çalıştıran Antonetti, 2018-2019 sezonunda Metz'de görev yapmış ve eşinin vefatının ardından teknik direktörlükten ayrılmıştı.

Bu sezon Vincent Hognon yönetiminde 6. haftası geride kalan Ligue 1'de 7 puan toplayan Metz, 15. sırada yer aldı.

Metz, teknik direktörlüğe Frederic Antonettiyi getirdi

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